Нардепи ухвалили законопроєкт про "президентську тисячу" [ Редактировать ]
Стимулювання вакцинації копійкою вирішили підтримати у Верховній Раді. Народні депутати ухвалили законопроєкт про так звану президентську тисячу. Її, за попередніми планами, мають виплатити усім, хто зробив два щеплення проти коронавірусу. І на це з бюджету мають спрямувати три мільярди гривень цього року, і ще три наступного. Щоправда, не всі парламентарії у захваті від ідеї, бо витратити ці гроші можна буде лише на кіно, музей, спортзал чи подорож країною.
Олена Шуляк, народний депутат, "Слуга народу":
На неї до кінця року передбачається виділити 3 млрд гривень. Важливо, що джерела коштів - це перевиконання показників бюджету, конкретний механізм виплат урядовців представлять незабаром, передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалася допомога по 8 тисяч гривень.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Я так і бачу бабусю в моєму селі Нестоїт, це на моєму округу, в мене таке є село, і ця бабуся йде бере тисячу і йде на пілатес, потім іде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Над ким ми знущаємося?
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