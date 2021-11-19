Правоохоронці взялися за батьків Миколи Харківського, 16-річного хлопця на Інфініті, який на шаленій швидкості скоїв ДТП.

В аварії загинув водій іншої автівки. Пасажири Харківського - дівчина та двоє хлопців - тяжко травмовані. Сам Микола зараз у СІЗО. А правоохоронці розбираються, як так вийшло, що підліток без прав їздив за кермом? Тож батькам Харківського інкримінують одразу дві статті: невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: