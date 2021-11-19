Правоохоронці інкримінують невиконання обов'язків батькам Миколи Харківського [ Редактировать ]
Правоохоронці взялися за батьків Миколи Харківського, 16-річного хлопця на Інфініті, який на шаленій швидкості скоїв ДТП.
В аварії загинув водій іншої автівки. Пасажири Харківського - дівчина та двоє хлопців - тяжко травмовані. Сам Микола зараз у СІЗО. А правоохоронці розбираються, як так вийшло, що підліток без прав їздив за кермом? Тож батькам Харківського інкримінують одразу дві статті: невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
Відповідальність батьків можлива саме за те, що вони надавали можливість особи керувати транспортним засобом, оскільки є ряд відеозаписів у соціальних мережах та в засобах масової інформації, де підозрюваний їздить по вулицям Харкова. В разі, якщо вина батьків, одного чи двох, буде встановлена, то їм буде загрожувати до 5 років позбавлення волі.
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