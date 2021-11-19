Українські слідчі перевірять матеріали журналістів Bellingcat – Ірина Венедіктова [ Редактировать ]
Українські слідчі перевірять матеріали журналістів Bellingcat про спецоперацію із затримання вагнерівців. Про це заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова.
Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході України. А згідно з оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію щодо їхнього затримання зірвала саме українська сторона, начебто заради угоди про припинення вогню на Донбасі.
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:
Безпосередньо, історія розслідувань - вона є, вона проводиться. Які будуть іще допити проводитися слідством, - я думаю, краще запитувати, безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому, будуть вивчатися - будуть долучатися.
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Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України. Утім, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю.
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