Українські слідчі перевірять матеріали журналістів Bellingcat про спецоперацію із затримання вагнерівців. Про це заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході України. А згідно з оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію щодо їхнього затримання зірвала саме українська сторона, начебто заради угоди про припинення вогню на Донбасі.

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України: