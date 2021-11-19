Путін та Байден поговорять про Україну [ Редактировать ]
Говоритимуть про Україну. У Москві анонсували онлайн-розмову лідерів Росії та США - Путіна з Джо Байденом.
За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, лідери порушать низку питань.
Зокрема щодо НАТО та України. Коли саме відбудуться переговори - наразі не відомо.
Та їх планують організувати до кінця року.
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