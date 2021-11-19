Джо Байден і Сі Цзіньпін розмовляли три з половиною години

У Білому домі пояснюють: Байден і Сі шукали "захисні механізми". Щоб змагання США і Китаю (в економіці та світовій політиці) - а воно було і буде - не ставало руйнівним.