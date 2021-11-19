Водію під наркотиками збільшили заставу [ Редактировать ]
Є новини і у справі щодо іншої резонансної харківської аварії. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитрові Лисенку. Це той водій, який у стані наркотичного сп'яніння збив двох підлітків на пішоході.
Серед білого дня він не зупинився на червоне світло. Діти дивом не загинули, досі перебувають в лікарні. Їхні батьки подали позови на 5 мільйонів 300 тисяч гривень.
Минулого тижня суд відправив Лисенка в СІЗО із правом застави - 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржила це рішення - і суд збільшив заставу до понад трьох мільйонів гривень.
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