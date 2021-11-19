У Греції судитимуть волонтерів [ Редактировать ]
У Греції судитимуть волонтерів, які рятували мігрантів. На лаві підсудних 24 працівники гуманітарних служб, які з 2016 по 18-тий рік допомагали нелегалам потрапити в Європу. Їх звинувачують у підробці документів, незаконному використанні радіочастот та у шпигунстві.
Щоправда, суд острова Лесбос відмовився розглядати справу. Мовляв, серед фігурантів є адвокат, а острівний суд не має права розглядати справи проти правників. Засідання мають перенести в інше місце. Правозахисні групи вважають процес політично вмотивованим. Та у разі доведення вини волонтерам загрожує п'ять років в'язниці.
Кліо Папантолеон, представниця юридичної команди підсудних:
Відтермінування свідчить про недбалість, з якою прокурори вели справу. І про безліч юридичних помилок у звинуваченнях та під час вручення повісток. У нас є чимало питань щодо справедливості розгляду цієї справи, і ми обов'язково їх порушимо в апеляційному суді.
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