У Греції судитимуть волонтерів, які рятували мігрантів. На лаві підсудних 24 працівники гуманітарних служб, які з 2016 по 18-тий рік допомагали нелегалам потрапити в Європу. Їх звинувачують у підробці документів, незаконному використанні радіочастот та у шпигунстві.

Щоправда, суд острова Лесбос відмовився розглядати справу. Мовляв, серед фігурантів є адвокат, а острівний суд не має права розглядати справи проти правників. Засідання мають перенести в інше місце. Правозахисні групи вважають процес політично вмотивованим. Та у разі доведення вини волонтерам загрожує п'ять років в'язниці.

Кліо Папантолеон, представниця юридичної команди підсудних: