В городе Краматорск Донецкой области 46-летнего мужчину будут судить за изнасилование 11-летней девочки. Об этом говорится в сообщении отдела информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Так, 29 августа 2021 года 46-летний мужчина позвонил знакомой девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников - двух девочек и мальчика. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где угрожая 11-летней потерпевшей физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения.

Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, поволок за собой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом.

О том, что произошло, друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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