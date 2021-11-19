Білоруські силовики допомагають мігрантам проривати польський кордон [ Редактировать ]
Цієї ночі польські прикордонники зафіксували кілька спроб масового нелегального перетину кордону. За словами міністра нацоборони Польщі Маріуша Блащака, мігрантам усіляко допомагають білоруські силовики. Керують, обирають й підказують місця, які найбільше підходять для штурму, та оснащують біженців спецінструментами. Варшава дала Мінську три дні, щоб стабілізувати ситуацію на рубежі. І повідомила про намір з 21 листопада закрити залізничний прикордонний перехід у Кузниці. Водночас влада Білорусі визнала 65 людей потерпілими в рамках провадження щодо злочинів проти безпеки людства. За словами голови білоруського Слідкому Дмитра Гора, це двоє їхніх громадян, один росіянин, а решта - іракці. Серед них 14 неповнолітніх.
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Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!
Вранці група мігрантів прорвали загорожу в пункті Брузги, але їх зупинили польські прикордонники, військові та поліція.