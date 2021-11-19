Цієї ночі польські прикордонники зафіксували кілька спроб масового нелегального перетину кордону. За словами міністра нацоборони Польщі Маріуша Блащака, мігрантам усіляко допомагають білоруські силовики. Керують, обирають й підказують місця, які найбільше підходять для штурму, та оснащують біженців спецінструментами. Варшава дала Мінську три дні, щоб стабілізувати ситуацію на рубежі. І повідомила про намір з 21 листопада закрити залізничний прикордонний перехід у Кузниці. Водночас влада Білорусі визнала 65 людей потерпілими в рамках провадження щодо злочинів проти безпеки людства. За словами голови білоруського Слідкому Дмитра Гора, це двоє їхніх громадян, один росіянин, а решта - іракці. Серед них 14 неповнолітніх.