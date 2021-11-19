Європа посилює обмеження для невакцинованих. У Словаччині з понеділка нещепленим заборонять відвідувати ресторани, торговельні центри, крамниці, спортивні та масові заходи. Аналогічні правила запроваджує і Греція. Невакцинованим дозволили ходити лише до церкви. Водночас Німеччина ухвалила новий багаторівневий локдаун. Суворість обмежень - залежатиме від кількости ушпиталених на 100 тисяч населення. Уряд країни також продовжить виплати бізнесу, який потерпає від карантину. У Європейському агентстві з лікарських засобів заявили: без масової вакцинації нинішню хвилю заражень - не подолати. Минулої доби в Європі зафіксовано понад 300 тисяч нових заражень ковідом, а загалом у світі - удвічі більше.