Шестеро людей постраждали в ДТП у Запоріжжі [ Редактировать ]
Шестеро людей постраждали в ДТП із маршруткою у Запоріжжі. Аварія сталася о шостій ранку. На Південному шосе мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" влетів у припарковану на узбіччі вантажівку. У салоні маршрутки було восьмеро людей.
Шістьох із них, у тому числі й водія - якого рятувальники вирізали спецінструментом із салону - доправили в лікарні. Наразі, трьом постраждалим медики надали допомогу та відпустили додому. Решта - залишилися під наглядом лікарів.
Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи П'ятої міської лікарні м. Запоріжжя:
И трое госпитализированы. В челюстно-лицевую хирургию. Один пострадавший. Водитель госпитализирован в отделение травматологии с койками политравмы и одна женщина еще по настоящее время находится в операционной. Будет госпитализирована в отделение интенсивной терапии общего профиля. Диагноз я не могу говорить. Это повреждение скелета, повреждение грудной клетки, черепно-мозговая травма. Травма органов живота.
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