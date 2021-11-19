Шестеро людей постраждали в ДТП із маршруткою у Запоріжжі. Аварія сталася о шостій ранку. На Південному шосе мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" влетів у припарковану на узбіччі вантажівку. У салоні маршрутки було восьмеро людей.

Шістьох із них, у тому числі й водія - якого рятувальники вирізали спецінструментом із салону - доправили в лікарні. Наразі, трьом постраждалим медики надали допомогу та відпустили додому. Решта - залишилися під наглядом лікарів.

Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи П'ятої міської лікарні м. Запоріжжя: