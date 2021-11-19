У Карпати вже прийшла справжня зима [ Редактировать ]
У Карпати вже прийшла справжня зима. У гірських районах Івано-Франківської та Львівської областей від учора не припиняються снігопади. Шляховики перейшли на посилений режим роботи. Від ранку посипають дороги на перевалах. Та закликають усіх водіїв бути уважними й обов'язково "перевзути" свої авто. За прогнозами синоптиків, сильні снігопади й зниження температури протримаються до понеділка. Проте побіліли не тільки гірські західні райони, а й Чернігівщина та Сумщина. Користувачі соцмереж відранку викладають світлини та відео засніжених вулиць.
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