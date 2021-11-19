"Червона" зона не така вже й червона - принаймні для черкаських перевізників. Уже тиждень у місті та в області діють жорсткі карантинні обмеження. Та водії маршруток дотримуватись їх не квапляться.

Тільки за останні сім днів під час рейдів поліція вже склала понад пів сотні адміністративних протоколів… Хоча і це допомогло мало.

Автостанція на залізничному вокзалі Черкас. Звідси автобуси курсують обласними та міжміськими маршрутами. Та сьогодні щасливої дороги водіям і пасажирам бажає не тільки диспетчер. На станції рейдова перевірка поліції та Укртрансбезпеки.

Тахографом обладнаний транспортний засіб? - Ні. - Тоді індивідуальну книжку, будь ласка.

Та передусім перевірку цікавить дотримання карантинних обмежень. У пана Бориса всі документи в порядку і сертифікат про повну вакцинацію є. А от щодо пасажирів - водій не впевнений - перевіряти їхні документи, каже, права не має.

Борис Лужанський, водій міжобласного автобуса:

Я тільки запитую, а вони мене й обманюють і так… В Умані ось спинили тим рейсом - висадили людей.

Так само поліцейські вчинили й з цією сімейною парою - ні сертифікатів, ні навіть ПЛР-тесту в них не виявилося.

У вас є в наявності? - У нас нема! - Ви вже вибачте, але згідно з постановою Кабміну... А вас попереджали, коли ви купували квиток? - Ми просто сьогодні їдемо на Коробівку і там будемо робити, але нам треба туди доїхати.

За перше порушення - поліція пасажирів не карає, а лише проводить роз'яснювальну бесіду. Та у міських маршрутках це не допомагає.

Будь ласка, не знімайте, я не даю згоди на зйомку - не знімайте, пожалуйста.

Так перевірку зустрічає кондукторка. За правилами - вона, водій та пасажири повинні мати або сертифікат, або негативний результат тесту. Не чекаючи неприємної розмови частина пасажирів стрімголов тікає з автобуса, а от водієві цього не вдається зробити.

Я маю перевірити у вас ПЛР-тест, довідка. - Нема! Немає його, понімаєте, немає!

Тож патрульні знімають маршрутку з рейсу і наказують водієві їхати в АТП для складання протоколу. Та вже на місці чоловік примудряється заробити ще один.

Патрульний вказує маршрутці на напрям руху, а водій намагається задавити поліцейського.

Ці дії патрульні кваліфікували як невиконання вимог зупинки й одразу виписали чоловікові два протоколи. Штраф за порушення карантинних обмежень - обійдеться щонайменше у 17 тисяч гривень. Власник АТП, який не попередив свого підлеглого про такі наслідки, називає ці дії поліції - свавіллям.

Володимир Соломений, власник автотранспортного підприємства:

Нет постановления правительства на этот счет, чтоб в городских автобусах обязательно вакцинировали водителя, кондуктора. Сейчас же может вообще весь город остановиться, весь транспорт в городе.

Проте є рішення міської та обласної комісії техногенно-екологічної безпеки - наголошують у поліції.

Олексій Драгун, пресофіцер Управління патрульної поліції в Черкаській області:

Можуть надавати додаткові обмеження з приводу перевезень, як це фактично зроблено на Черкаських маршрутах і міжміських маршрутах.

За тиждень "червоної" зони, правоохоронці вже склали понад пів сотні протоколів за недотримання обмежень. Тому, аби таких ситуацій не виникало, жителів області вкотре просять правил карантину не порушувати.