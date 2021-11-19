Як важко тримати кордон непорушним в умовах гібридної атаки - знають наші західні сусіди. Поляки кажуть - білоруські силовики допомагають мігрантам. Керують, обирають і підказують місця, які найбільше підходять для штурму, а також оснащують нелегалів спецінструментами. Про ситуацію на білорусько-польському кордоні зараз - розкаже Владислав Політ.

Мігранти з Білорусі поступово змінюють тактику штурму рубежу. З такою заявою виступили в Міноборони Польщі. Якщо, приміром, минулого тижня кордон штурмували масово, то зараз - намагаються робити це меншими групами, але одночасно в різних місцях.

У Білорусі зараз - близько 20 тисяч нелегальних мігрантів. Такі цифри навів польський прем'єр Матеуш Моравецький. І припускає, що міграційна криза на європейському кордоні може відволікати від нових воєнних дій. Зокрема, і на території України.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Я говорив із Генсеком НАТО. Розповів йому про всі можливі воєнні загрози. Проте наразі кажу тільки "можливі". Саме тому я попросив організацію Північноатлантичного договору уважно стежити за тим, що відбувається на кордоні, та враховувати всі гіпотетичні ризики.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

На кордоні з Білоруссю ми чітко бачимо, як режим Лукашенка використовує людей, немов річ, завдяки якій можна тиснути на інші країни. Це демонстрація гібридної атаки, і це дуже серйозно для нас.

Нині ж наметовий табір біля КПП "Брузги-Кузниця" - порожній. Частину мігрантів перемістили до логістичного центру, розташованого неподалік. Однак польські прикордонники не вірять, що ситуація зміниться.

Анна Михальська, речниця прикордонної служби Польщі:

Білоруські силовики очистили КПП після сутичок мігрантів із нашими прикордонниками. Їх доправили до логістичного центру. Ми відстежуємо ситуацію та знаємо, що там залишається чимало людей.

Допомогти польським прикордонникам уже зголосилися Естонія та Велика Британія. Обіцяють відправити кількасот своїх військовиків до Польщі. Натомість сама Варшава дала Мінську три дні. І якщо за цей час ситуація не покращиться, закриють залізничний прикордонний перехід у Кузьниці.