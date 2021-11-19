Щитами та кийками. На українсько-білоруському кордоні готуються до потенційної зустрічі з навалою мігрантів. Після кризи на польському рубежі така ймовірність уже не видається силовикам неможливою. Тому рубіж - зміцнюють. Нині прикордонники охороняють його разом із Нацгвардією та поліцією. І сьогодні їх перевіряли на злагодженість. Для цього провели тренування. Результат бачив Руслан Смєщук.

Чернігівщина, пункт пропуску Нові Яриловичі. Навчання прикордонників. Вони - відпрацьовують відбиття потенційної організованої спроби мігрантів прорвати кордон із Білорусі.

Олександр Чорний, керівник Чернігівського прикордонного загону:

Наразі обстановка суттєвих змін не зазнала, продовжуємо охороняти кордон. На даний час ми чітко розуміємо, що робиться на кордонах Литви, Польщі, Латвії та розуміємо що чинна, нелегітимна влада Білорусі може змінити напрямок мігрантів з ЄС на Україну.

Разом із прикордонниками в одному шикуванні - нацгвардійці. Зі щитами та кийками вони вправляються вочевидь спритніше. На початку було важко, а тепер уже натренувався - розповідає Михайло. Офіцер-прикордонник звик до іншої - більш потужної зброї.

Михайло, прикордонник:

Найважче - це сам процес. Як вони починаються, як вони проходять. Найважче самий початок. А далі воно вже йде, навичка здобувається і вже легше. Підрозділ повинний працювати як одне ціле, злагодженість. - З першого разу вдалося? - Звичайно, що ні!

Зараз уздовж кордону розгорнуті резерви прикордонників, нацгвардії та поліції. Все - аби не допустити можливого загострення.

Сергій Гриценко, офіцер комендатури швидкого реагування:

Нашим основним завданням є протидія спробам нелегальних мігрантів порушити державний кордон. Особовий склад пройшов залагодження і готовий виконувати свої завдання.

Наразі чернігівські пункти пропуску працюють у штатному режимі. Хоча, приміром, на цьому КПП - учора завернули цілу групу іноземців із Близького Сходу.