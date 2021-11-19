Суд заарештував фігурантів справи Лещенка [ Редактировать ]
Без права на заставу. Суд заарештував фігурантів справи Лещенка строком два місяці без можливості внесення застави. Нагадаю, напередодні правоохоронці затримали громадянина США та українку за підозрою в організації замаху на міністра агрополітики Романа Лещенка. У 2018 році нинішній міністр працював директором підприємства "Гросанс". Згодом його власник - американський бізнесмен Гросанс Курт - звинуватив Лещенка в розкраданні грошей і найняв колектора, аби їх повернути. Але той роботи не виконав. Тож американець разом зі своєю помічницею нібито замовив убивство. Кілером виявився поліцейський під прикриттям.
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