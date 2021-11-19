Посла Болгарії викликали до МЗС України через заяву тамтешнього президента [ Редактировать ]
Офіційного спростування заяви президента Болгарії про "російський" Крим - вимагає МЗС України. Посла цієї держави викликали "на килим" до відомства. Скандальну заяву Румен Радєв виголосив під час дебатів. Він хоче переобратися на другий термін. І в суперечці з головним конкурентом, президент вказав на неефективність антиросійських санкцій. Натомість його опонент - Анастас Герджиков - назвав Крим українською територією - не залежно від того, який прапор над ним майорить.
Румен Радев, президент Болгарії:
Санкції проти Росії видаються не ефективними. Маємо виробити прагматичну політику щодо Москви. І ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим інструментом у боротьбі з глобальним тероризмом.
Анастас Герджиков:
Я так і не почув, чий Крим?
Румен Радев:
Наразі - це російська територія.
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