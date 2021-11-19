До своєї мети чоловік ішов вісім років

Без тренерів і спонсорів. Двірник із Херсона Ігор Євтушенко переміг на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. До своєї мети чоловік ішов вісім років. Гроші на поїздку йому зібрали через соцмережі - вистачило ще й на кімоно.

А сьогодні Євгена зустрічали в рідному місті вже із золотою медаллю. Як це було - дивіться.

Поздравляем! У-у-у! Спасибо.

Оплески, квіти та привітання - з потяга новоспечений чемпіон світу з джиу-джитсу виходить розгублений. До раптової слави - ще не звик.

Я не могу пока говорить, нет слов.

Ще декілька місяців тому Ігор Євтушенко лише мріяв про участь у чемпіонаті світу в Арабських Еміратах. А вже сьогодні привіз додому головний трофей. І тепер ім'я Ігора Євтушенка - знають майже всі в Херсоні.

Сергій Євтушенко, син чемпіона:

Была у него большая ответственноть. Ему помогала вся Украина. Он же не мог подвести свою страну.

А у цьому невеличкому скромному спортзалі Ігор і готувався до своєї перемоги. Захопився джиу-джитсу, коли йому було вже за 40. Каже, професійним спортсменом ніколи не був. Навчався усьому сам та ще й інших тренував.

Нагороди з невеликих змагань, чемпіонатів України та Європи Ігор назбирав за шість років. Та останнім часом мріяв випробувати себе з бійцями світового рівня.

В Еміратах Ігор переміг чемпіона з Азербайджану. Суперник був сильним, але українець за п'ять хвилин здолав вищого і важчого бійця.

Ігор Євтушенко, чемпіон світу з джиу-джитсу:

Если я скажу, что бой был легким, я обижу своего соперника. Я не хочу коментировать. Он мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе , чемпион мира по греко-римской борьбе, чемпион Азербайджана по джиу-джитсу.

Владислав, учень чемпіона:

Все переживали. Но энергетика сработала. Тренер победил. Потому что к этому готовился, к этому шел. И пришел как говорится.

Цілеспрямований та відповідальний. Але не лише у спорті. Ігор працює у звичайній херсонській школі. Двірником.

Олена Гаврилюк, директор Херсонської школи №57:

Він дуже добре виконує свої обов'язки. У нас чистий прибраний двір. Вчасно приходить. Все робить. Все доглянуте. Він коли прийшов влаштовуватися на роботу, сказав, що займається спортом, що шукає таку роботу, аби йому було зручно. Він дуже рано приходить на роботу, виконує свої обов'язки і потім має можливість займатися тренуваннями.

Уранці школа, ввечері - спортзал. Зарплата маленька, але мрія - велика. Цим Ігор і підкорив серця людей, коли у соцмережі почав збирати гроші на поїздку на Чемпіонат в Єміратах. Лише декілька днів - і необхідна сума вже була. Тепер Ігор точно знає, що будь-якої мети можна досягти. Головне мати ціль. І вже визначив наступну - чемпіонат у Бразилії.

Ігор Євтушенко, чемпіон світу з джиу-джитсу: