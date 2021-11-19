Нічим платити за опалення і багатьом українським пенсіонерам. Майже у трьох мільйонів малозабезпечених - держава може забрати субсидії - через помилки, пов'язані з порушенням правил оформлення. У судовому реєстрі вже є тисячі таких рішень. Та у Федерації профспілок України вважають вимоги держави суперечливими.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Це усе робиться через те, щоб набити державний бюджет для "великого будівництва", інших ініціатив уряду, грошима з кишені простих українців. Рішення про те, що з вас тягли ті чи інші кошти - це виключно питання до суду і тільки суд може зобов'язати вас сплатити ті чи інші кошти. Якщо уряд продовжить по суті підтримувати олігархічний курс, якщо він продовжить залазити в кишені простих українців, у нас не залишиться жодного іншого шляху, ніж як масові протести по всій Україні.