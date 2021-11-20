Стрілянина на мосту Патона. У Києві просто посеред дороги водій кілька разів вистрелив у повітря і втік. Завдяки камерам відеоспостереження патрульні швидко знайшли і автомобіль, і його власника. А в салоні ще й пістолет. Пояснити, де взяв зброю та навіщо стріляв, водій не зміг. Поліція вилучила пістолет на експертизу.