На мосту Патона у Києві зчинилася стрілянина [ Редактировать ]
Стрілянина на мосту Патона. У Києві просто посеред дороги водій кілька разів вистрелив у повітря і втік. Завдяки камерам відеоспостереження патрульні швидко знайшли і автомобіль, і його власника. А в салоні ще й пістолет. Пояснити, де взяв зброю та навіщо стріляв, водій не зміг. Поліція вилучила пістолет на експертизу.
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Стріляли цієї ночі й у середмісті Дніпра. Усе - через дівчину. Конфлікт виник між двома компаніями в барі. З'ясовувати стосунки продовжили на вулиці. Тоді ж пролунали постріли. Усі - в повітря.
У киянина - "рекордсмена" з невиплачених штрафів - вилучили "Ренджровер". За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло майже 150
За даними Мін'юсту, він не реагував на "листи щастя", яких йому прийшло майже 150. Таким чином заборгував близько 130 тисяч гривень.
Аби врятувати їх від... штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції.