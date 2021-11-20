А от на Донбасі цієї доби - спокійно. Хоча майже весь минулий тиждень на лінії зіткнення було гаряче. Ворог гатив із забороненої зброї, але й отримав достойну відповідь від наших бійців. Про ситуацію на фронті докладніше - Ігор Левенок.

Ну міномети вісімдесяті, сто двадцяті…

Отак, уже буденно, бійці розповідають про становище на передовій. Це - Луганщина. На околицях Кримського укріпилися наші піхотинці. І звідси останнім часом надходять тривожні новини. Ворог гатить ще й із важкої артилерії.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Надаємо відсіч, для того, аби люди, котрі знаходяться за нашими спинами почувалися захищеними та знали, що збройні сили - вони знаходяться на передньому краї і завжди готові надати захист…

І ціна захисту - найвища. Людські життя. Серед армійців є поранені. А напередодні від ворожої кулі тут загинув український військовий.

Захищати батьківщину, там, де я народився! За свою землю я буду до кінця…

Це Микита - йому дев'ятнадцять. Родом із Херсонщини. Після училища одразу пішов до військкомату, хоча батьки були проти. Каже - серед друзів та однолітків черги охочих служити в окопах не було.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

А як ви гадаєте чому? - Мабуть, сміливості не хватає. Не знаю, то їх право. - А ви сюди потрапили? - Я потрапив захищати батьківщину. - Якось змінилося ваше ставлення до життя? - Так. - А що саме змінилося? - Я более ответственний став, бо за моєю спиною багато життів, багато побратимів, коли я на бойовому чергуванні…

Щоденні обстріли мирних та військових, брязкіт зброєю поблизу кордонів України. Ворог укотре нарощує сили. Армійці спостерігають за тривожними новинами, утім, стримано на це відповідають.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України: