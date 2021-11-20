Зі стихійного табору - до логістичного центру. Сотні мігрантів, які залишаються біля польського кордону, тимчасово розмістились у центрі на білоруському боці. Там, принаймні, не так холодно. Повертатися на батьківщину біженці не збираються.

І якщо на білорусько-польському рубежі ситуація дещо стабілізувалась, то Литва - готується до можливої навали мігрантів. Марина Біленька продовжить.

Тут тепло, немає вітру та інколи годують. І це більше, ніж дехто має в себе на батьківщині.

Махаммед Нур, мігрант з Іраку:

Я не повернуся в Багдад. Це неможливо. Більшість іракських арабів, які зараз тут, мають проблеми вдома. Там криза, небезпечно, так жити ніхто не хоче.

Махаммед прибув до Мінська сам, утім, протягом десяти днів життя вздовж кордону потоваришував з іншими мігрантами. Перейти межу йому так і не вдалося, хоча, каже, білоруські силовики неодноразово підштовхували до прориву рубежів.

Махаммед Нур, мігрант з Іраку:

Це не життя, але в таких умовах ми не будемо перебувати довго. Врешті-решт нашу долю вирішать: або впустять до Європи, або завернуть назад.

А поки що нелегали туляться в цьому логістичному центрі у Гродненській області, що неподалік Польщі. На квадратний метр - щонайменше по двоє людей. Скаржаться на брак їжі, одягу та медичних послуг.

Це ідеальні умови для поширення Ковіду, - кажуть в ООН. До мігрантів навідалися представники організації. Ті зустрічають їх, скандуючи "Німеччина!"

Мулусеу Мамо, представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі:

Этот логистический центр - это намного лучшие условия, чем в лесу. Это однозначно, это намного раз лучше. Там холодно, но у них есть крыша над головой. Да.

Махим Оразмухаммедова, очільниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі:

Это был самый гуманный шаг в нынешней ситуации, особенно принимая во внимание суровые погодные условия. Но в то же время, эти люди нуждаются в минимальных стандартах проживания.

А ось табір вздовж польського кордону. Останні 12 днів він став прихистком для сотень осіб. Зараз тут - ні душі.

Попри це, Польща продовжує фіксувати спроби прориву межі. Та кількість штурмів зменшилася вдвічі. Відтак протягом п'ятниці нелегали 195 разів намагалися проникнути до Європи. Найбільша група - із 200 іноземців. Дехто поводився агресивно. Жбурляли каміння, петарди й навіть застосовували перцевий газ, - заявили у Прикордонній службі Польщі.

П'ять іноземців були затримані. Щодо 82 іноземців було ухвалено рішення про виїзд із території Польщі. За пособництво мігрантам затримані двоє громадян України й один громадянин Німеччини.

Сотні нелегалів добровільно залишили Білорусь у четвер. Скористалися репатріаційним рейсом із Мінська в Ірак. Правозахисники стверджують: ці люди, найімовірніше, повернуться і знову спробують прорватися до Європи.

Рагаз Камаль, правозахисник:

В іракському Курдистані немає свободи слова, звісно ж, люди намагатимуться виїхати до країн ЄС. Ми закликаємо Європарламент відрядити своїх представників на переговори з тамтешньою владою.

До загроз міграційної кризи наразі активно готується Литва. Збройні сили країни повідомляють: за шість кілометрів від кордону з Гродненською областю створили оперативну базу НАТО. Там є намети, їдальня, санітарна зона, а також військова техніка.