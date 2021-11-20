Стрибок газових цін у Європі на нас поки що не впливає

Ціна на газ в Європі б'є рекорди. На європейських біржах вартість тисячі кубометрів знову перевалила за тисячу доларів. Чому це відбувається і чого очікувати українцям цього опалювального сезону. Про це - Геннадій Вівденко.

Це головний центральноєвропейський вузол - так званий хаб, місце збереження та перекачування газу для цієї частини Європи. Австрійський Баумгартен. За останніми повідомленнями світових агентств, він заповнений заледве на 46 відсотків. Подібне і на інших сховищах Європейських країн. Українські експерти ситуацію коментують обережно - мовляв, на це є об'єктивні причини: промислове виробництво у світі після часткового скасування локдауну зростає - тож зростає і попит. А з пропозицією - складно. За час пандемії видобуток газу скоротився. Ось ціни й підскочили. Цим скористалися біржові гравці - йдеться тут про банальну спекуляцію.

Леонід Уніговський, експерт енергоринку:

На жаль, найближчим часом суттєвого зниження цін на газ не буде і моя точка зору - ми будемо змушені в наступному році повернутися до постачальників з особливими обов'язками. Тобто до регульованої ціни на газ.

На головній газовій біржі в Європі нідерландській TTF, а також на британській ICE ціна зростає щодня - додаючи щоразу до 10 відсотків. Вартість уже перетнула межу - тисяча доларів за тисячу кубометрів. Експерти вбачають у цьому і російській слід.

Леонід Уніговський, експерт енергоринку:

Основні чинники підвищення цін не в Росії - але вона цим скористалася. Природний газ для Росії - це не тільки економічні стосунки, це ще й певна геополітична зброя.

Стрибок цін цього тижня аналітики пов'язують ще й із рішенням федерального агентства "Бундестагнетцагетур" - це головний регулятор газового ринку Німеччини. І він тимчасово зупинив сертифікацію "Північного потоку-2".

Олексій Кривенко, аналітик "Української енергетичної біржі":

Це пов'язано із новинами щодо призупинення сертифікації Німеччиною "Північного потоку-2", через це ціни доволі сильно відреагували.

Спрогнозувати надалі неможливо, все залежить від політичного фактора.

Парадоксально, але попри напруження у відносинах - обсяги цьогорічного прокачування газу з Росії в ЄС через українську газотранспортну систему зросте - прогнозують експерти.

Геннадій Рябцев, експерт енергетичного ринку:

Обсяги транзиту через Україну будуть більшими ніж визначено контрактом, якщо за контрактом 40 мільярдів, то скоріш за все буде більш ніж 42 мільярди кубометрів.

Український держрегулятор заспокоює: стрибок газових цін у Європі на нас поки що не впливає.

В Україні у підземних сховищах газу станом на перше вересня цього року накопичено 18 млрд кубометрів, що становить 58% їхньої загальної місткості та відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи, - повідомив департамент інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

За словами українських аналітиків, принаймні до травня наступного року ціна на газ для населення не повинна зрости. Однак для юридичних осіб це підвищення цілком можливе. Адже ми купуємо газ у Євросоюзі. І дані з цих бірж напряму впливають на ситуацію в Україні.