Британці розширюють програму щеплення третьою дозою від ковіду [ Редактировать ]
Посилення захисту від Ковіду. У Великій Британії розширюють програму щеплення третьою дозою. Тепер її робитимуть усім, кому 40 і більше. А без бустерної дози вакцинація буде неповною. З подробицями - Світлана Чернецька з Лондона.
У поліклініках знову черги на щеплення проти ковіду. Тепер уже - по третю дозу. Її називають "бустерною", що в перекладі з англійської "підсилювальною". Доведено, що через 5-6 місяців після другої ін'єкції - ефективність вакцини починає зменшуватися. Тож додаткова - має підсилити дію попередніх.
Вей Шен Лім, голова комітету з вакцинації та імунізації Великої Британії:
Зібрані дані вказують на те, що третя доза помітно посилює наявний захист від серйозних ускладнень і продовжує його тривалість. Ефективність бустерної дози дуже висока. У дев'яноста трьох відсотках випадків захворювання буде безсимптомним. І це - надійний спосіб запобігти госпіталізації та смерті.
Бустерне щеплення рекомендують через пів року після другої дози. У Великій Британії його роблять двома вакцинами "Пфайзером" чи "Модерною". При цьому, абсолютно не важливо, яким препаратом кололи попередні рази. Агентство з контролю медпрепаратів заявило про безпечність "бустерів" та незначні побічні дії, як от біль у місці уколу та симптоми, схожі на грип.
Майк Джеймс, завідувач відділення лікарні:
Дуже велика імовірність того, що ситуація з ковідом, як і з іншими зимовими вірусами, загостриться в холодні місяці. Отож, вакцинуватися надзвичайно важливо - щоб отримати захист протягом часу, коли коронавірус буде ще більшою проблемою.
Бустерну вакцинацію в країні почали робити два місяці тому. Спочатку вона охопила медиків, людей із супутніми захворюваннями та усіх, кому за 50. Тепер же на третє щеплення запрошують людей від сорока років. Наступні - ті, кому за 30.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Ми плануємо переглянути концепцію того, що становить повну вакцинацію, аби брати до уваги бустерну дозу. Зокрема, хочемо додати її до ковід-паспортів. Подорожі - це ще одна причина зробити третє щеплення.
Відсоток людей, віком від 12 років, які отримали ін'єкцію протиковідним препаратом
Перша доза - 50 млн - 88%
Друга доза - 46 млн - 80%
Бустерна доза - 30 млн - 22%
Велика Британія - одна з країн світу, де імунізація відбувається рекордними темпами. Уже 46 мільйонів людей віком від 12 років - отримали дві дози протиковідного препарату. Це близько вісімдесяти відсотків населення. А 22% щепилися й бустером.
Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу у Сполученому Королівстві трохи збільшилася - до майже 40 тисяч на день. Але кількість госпіталізацій із ковідом і смертей - навпаки зменшуються. В уряді кажуть, що завдяки вакцинації, і зокрема, бустерному щепленню - запроваджувати локдаун у країні - немає підстав.
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