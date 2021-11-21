Повторный курс вакцинации от коронавирусной инфекции нужно будет проходить ежегодно. Об этом заявил глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин.

По его словам, третья (бустерная) доза вакцины является достаточно эффективной для борьбы с коронавирусом, поэтому ревакцинация нужно будет проходить всего раз в год.

Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе.

Отмечается, что защитный эффект от прививки начинает снижаться через четыре месяца после введения препарата. Однако все же вакцина защищает от тяжелого протекания болезни.

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Кроме того, в США для людей с ослабленным иммунитетом одобрили применение бустерной дозы вакцин от коронавируса. Такое решение приняли в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов, были внесены поправки, касающиеся экстренного использования вакцин.