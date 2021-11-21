Чи стане достатнім стимулом для вакцинації президентська тисяча? І що насамперед має зробити влада, нам прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Далі - пряма мова.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

"Ковідна тисяча": чи вдасться владі стимулювати вакцинацію?

Это просто банальная скупка, попытка скупить избирателей, сделана очень неуклюже. Поскольку людям деньги не дают и пожилые люди, которые хотят вакцинироваться и которым надо бы дать денег, для того, чтобы материально стимулировать, они их просто не получат. А вот это издевательское отношение к ним, что вы там получите в "Дию" какой платеж и идите в спортал или в музей…Ну, честно говоря, это просто выглядит как издевательство. И уже мы видим отзвуки с регионов, когда пожилые люди просто возмущены таким отношением. Мы за то, чтобы людям дали деньги. В сегодняшней ситуации надо хоть что-то дать.

Як вийти з енергетичної кризи?

Мы давно уже не верим представителям правительства, они рассказывали нам, что у нас хватает всех запасов, что все будет хорошо. Чем больше они говорят, тем менее люди доверяют. У нас действительно серьезная ситуация с накоплением запасов, с ремонтной компанией. С состоянием в энергоатоме. То есть нам надо молиться чтобы была теплая зима. И как можно скорее решить вопросы, прямого контракта с "Газпромом" по поставкам газа в страну, рядом должен идти транзитный контракт, который критически важен для нас. Надо поддержать наши отечественные шахты - их 33 на нашей территории, и дать им денег. Чтобы они зарядили лавы и добывали достаточно угля. То есть помимо заявлений каких-то, обещаний и уговоров надо делать реальные дествия, а вот их как раз и нет. И поэтому люди не верят правительству, окгда их заверяют идеей сегодняшнего президента, когда их заверяют, что у нас все хорошо. Люди видят, что не хорошо и ощущают это на себе. Уже промышленники, теплокоммуненерго, когда промышленность загнали газ по тыщи долларов - то что ж тут хорошего. Прямой путь к остановке многих предприятий, которые не выдержат конкуренции в мире или повышения цен на товары первой необходимости внутри страны. Те товары, которые человек покупает каждый день, - хлеб, сахар и все остальное.

Як знизити ціни на продукти?

Конечно, ее держат специально, это понятно. А что касается цен - ситуация действительно тяжелая, поскольку рост цен на энергоносители, которые привел из-за бездарной политики правительства является основной причиной такого роста цен на все товары. А есть еще вообще идиотские ситуации: возьмем подсолнечное масло - мы страна производитель номер один в мире. Мы больше всех его экспортируем, продаем в другие страны. Так вот у нас подсолнечное масло стоит дороже чем в тех странах, в которые экспортируем. Например, возьмите - у нас бутылка подсолнечного масла, там даже литра нет, стоит 70 гривен. В Польше, куда мы продаем его, на 40 процентов дешевле, то есть оно стоит примерно там 40 гривен. Вот представьте себе -зарплата в Польше в три раза выше чем у нас, а масло стоит дешевле в Польше чем у нас. То есть это абсолютный сговор монополистов, которые производят это масло в Украине. Это абсолютно бездарная политика правительства, которая не способна навести порядок и от этого реально страдают люди. Поэтому надо возвращать государственное регулирование цен на товары первой необходимости - это требование нашей партии. Оно должно быть и оно должно быть действенным, чтобы не допускать таких перекосов.