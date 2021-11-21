Багато говорили й про дефіцит вугілля і навіть... про віялові відключення.

Як будемо зимувати? Чи вистачить вугілля та електроенергії? І якими ж зрештою будуть ціни на опалення? Чому експерти і критики влади говорять про те, що нам варто сподіватися на... теплу зиму? А що буде, якщо погода підведе? Відповіді на всі ці запитання шукав Богдан Вербицький. Тож наскільки теплі наші комунальні перспективи - дивіться далі.

Спочатку всі рахували його ціну...

Володимир Зеленський, Президент України:

Тарифи на тепло, на гарячу воду для населення не будуть зростати.

Потім заговорили про брак газу...

Юлія Бородіна, керуюча компанією "Домолад":

Нам сказали: "Ой ви такі економні, молодці. Ми вам зменшимо обсяг газу".

І зрештою опалювальний сезон таки почався! Скільки вартував "тепловий старт-2021"? Ми зазирнули у платіжки містян...

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Найбільша сума от була за січень. 1951 гривня.

Перевірили, чи готові до морозів у селах...

-Фітнес, от коли береш поліно і (рубає) заготовляєш дрова.

Та разом із міністром проінспектували роботу нової котельні.

-Когда запустится турбина, у нас гигакалория будет стоить тысячу гривен.

Усе, аби дізнатися: чи пройде країна випробування морозами? І чи буде дорожчати тепло?

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Загальна сума по цій платіжці - 2860.

Пані Оксана показує нам платіжку за січень - найдорожчий місяць у році. Найбільша стаття витрат - звісно, опалення - ледь не половина від усієї суми. Цього місяця менше, бо тепло дали...

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Під самий кінець місяця 25, чи 26 жовтня. Готова була ще у вересні платити, тому що все рівно обігрівач включала і платила більше за електроенергію.

Кіловат "потягнуло" багато, - каже Оксана. Рахуємо разом.

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Влітку в середньому там 300-350 кіловат за місяць виходить. У вересні вже трохи похолодало і там вже більше було. До 500. І за жовтень - 770.

І це при тому, що жінка економить. Усюди - енергозберігаючі лампи, за гарячу воду не платить. Бо має бойлер.

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Яким ми користуємося вже більше 10 років. В еквіваленті було дешевше використання бойлера і електроенергії, ніж використання гарячої води.

Єдине, на чому економити не вдається, - тепло. Лічильник - один на весь будинок, тож загальну суму "розкидають" між мешканцями. Прикрутити градус - неможливо.

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Якщо я його перекрию, то перекрию тепло усьому стояку по всім етажам.

Хоча взимку тут справжня спека. Бо подачу тепла в цю панельку ніхто не регулює.

Оксана Поліщук, жителька Києва:

Іноді хочеться дзвонити і казати: "Хлопці, прикрутіть". Тому що буває, шо взимку по півдня вікна відкриті.

І за спеку... доводиться платити! Щоправда, за торішніми тарифами. Бо Київ зберіг ціну на рівні 1654 гривні за гігокалорію. Місцевому бюджету це стало в півтора мільярда!

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Не всі можуть собі дозволити передавати комунальним підприємствам, які забезпечують централізоване постачання і підігрів води такі суми. Не міста-мільйонники, а там ті, які мають населення менше 500 тисяч громадян. Там тарифи скоріш за все будуть значно вищими, аніж у минулому році.

І це - один зі способів тарифи не збільшувати. Бо ці котли працюють на ось такій трісці. Всі ці гори - відходи деревообробних підприємств.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Коли ми відмовляємося від природного газу, а тут ми фактично працюємо на щипі, ми зменшуємо тиск Російської Федерації на питання енергетичної безпеки.

Бо газу місто використовуватиме менше. Поки що на 10 відсотків. Далі буде більше, бо ця ТЕЦ - лише перший об'єкт.

Сергій Сухомлин, міський голова Житомира:

Наступна приблизно 18 відсотків прибере. Ще дві ТЕЦ, ми вже на сесії проголосували, виділили землю під будівництво ше двох ТЕЦ. Це сумарно 70 відсотків балансу газу в підприємств ТеплоКомунЕнерго.

Коштувало устаткування 9 мільйонів швейцарських франків. Гроші дав уряд Швейцарії. Але наскільки вигідніше ця технологія, аніж класична - газова?

Сергій Сухомлин, міський голова Житомира:

Середня вартість гігакалорії буде приблизно там тисяча 200 гривень для населення, і дві тисячі гривень для бюджетних установ.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Вони - головний тягар опалювального сезону для місцевих громад. Вони - це школи, садочки, лікарні. Загалом - бюджетні установи.

Аби вони "з'їдали" менше державних грошей в опалювальний сезон, потрібно просто зменшити їхній "тепловий апетит". Тобто зробити їх енергоефективними.

Утеплені стіни, замінені вікна та системи опалення, щоб можна було прикрутити. Все це коштує грошей, але й дивіденти приносить чималенькі.

Борис Пахолюк, директор КП "Агенція розвитку міста":

Скорочення споживання теплової енергії йде там від 50 до 65 відсотків. Це мільйони гривень, які можна заробити за рахунок таких комплексних рішень.

Як, приміром, у цій школі. Бо будівля утеплена повністю: від фундаменту до даху. І "тепловий ефект", каже директор, відчувається.

Тетяна Омелянчук, директорка школи:

Практично в кожному класі температура 22-24. Дуже тепло. Ой… вчителям… Ми знаємо, що таке сидіти в куртці, коли прохолодно.

-Заготовляю з прицілом так, щоб опалення йде від жовтня і буває до березня, до квітня в залежності від сезону.

Минулий, наприклад, був теплим. Уся ця деревина - зі старого саду пана Дмитра. На розпалювання йдуть яблуні, вишні, черешні.

-Розпалюємо.. качани дають добру грань і з ними можна розпалити нашу ватру.

Яка протримається до ранку. Дрова чоловік не купує, бо дорого.

Дмитро Павлюк, житель села Шубранець:

П'ять тисяч, шість тисяч може бути. Тобто в залежності від породи, від того, яка машина.

Щоправда, опалювати хату Дмитро може не тільки дровами, а й газом. Утім, не дають "розігнатися" тарифи. Тож родина економить - і газом обігріває лише одну кімнату.

Дмитро Павлюк, житель села Шубранець:

У два раза ми би платили більше, якщо би ми палили все газом. От останні там роки три-чотири є тенденція, щоб більше от дрова, або навіть, можливо, якщо й не газ, то саме тепловий котел кладуть.

І це навіть за фіксованої ціни на газ. Паливо побутовим споживачам, як пан Дмитро, продають по 8 гривень за куб. Утім, така знижка діє не для всіх.

Геннадій Рябцев, експерт у сфері енергетики:

Окремо домогосподарствам виходячи з ціни газу 7,42. Окремо бюджетним організаціям - з ПДВ там 16,8. І всім іншим постачальникам взагалі за ринковою ціною.

Юлія Бородіна, керуюча компанією "Домолад":

На ніч відключають, там зранку відключають. Шось там ше видумують, придумують.

Бо треба економити! Навіть якщо не хочеться. Пані Юлія - керуюча ОСББ із газовою котельнею. І паливо туди постачають за двома ціновими категоріями: "перша" - зі знижкою, "друга" - ринкова.

Юлія Бородіна, керуюча компанією "Домолад":

Деякі колеги кажуть, що їм на два тижні вистачає обсяга один. Сьогодні на весь день відключили котельню. Включили режим економії, і сидимо: "от трошки потеплішало, значить ми сьогодні без газу".

Жителі цих будинків без газу (а отже, й без тепла) сиділи аж до середини цього місяця!

Ярослава Торхтій, голова правління ОСББ:

Квартири на першому поверсі. Вони мені скаржилися, що в них 15 градусів.

Бо ці котельні (а їх на території ЖК - 5) забудовник віддав в оренду. І газу тут не було дуже довго.

Ярослава Торхтій, голова правління ОСББ:

Нам було обіцяно тепло 1 листопада. Коли прийшло 1 листопада, частина людей з цього товариства взагалі зникло. Ніхто не відповідав на телефонні дзвінки, люди казали: "не телефонуйте нам, в нас проблеми, які ми не можемо вирішити".

Ще одна проблема для ОСББ - комерційні приміщення. Їм газ мають постачати теж за ринковими цінами.

Юлія Бородіна, керуюча компанією "Домолад":

Нежитлові приміщення масово відмовляються купувати газ по цій вартості 42 гривні, 36. Переходять на електричний обігрів. І ми розуміємо, що катастрофа. Воно ж вилізе з іншого боку. Це навантаження на мережі.

Яким бракувало кіловат! Україні доводилося навіть купувати струм за кордоном. Багато говорили й про дефіцит вугілля і навіть... про віялові відключення.

Володимир Зеленський, президент України:

Відключенням світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення. Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі вугілля не буде. Крім нашого, українського вугілля буде 7 кораблів панамакс.

Парадокс, але головне питання цього опалювального сезону - яким буде наступний?! Бо газу в українських сховищах - рівно до кінця березня. А що далі?