Кілька сотень людей зібралися на Майдані Незалежності через річницю Революції гідності [ Редактировать ]
Кілька сотень людей зібралися напередодні вечері на Майдані Незалежності аби вшанувати пам'ять полеглих під час Революції гідності - і у війні, що триває тепер. Уже восьмий рік поспіль на центральній площі відбуваються вшануванні заходи. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонстрували кадри тих драматичних подій. З Майдану люди прямували до Алеї героїв Небесної сотні. Біля фотографій загиблих активістів та меморіальної стели - героям Небесної сотні залишали лампадки й квіти.
Для меня вот это событие - это определение. Наше самоопределение. Мы наконец-то поняли, что мы, для чего мы. И не от кого мы не зависим. Мы не зависимы. Мы умные, разумные люди.
Біль. Біль за втратою. Ну що. Вони звичайно вийшли заради нас. Заради нашої свободи. Заради нашої гідності. Так будемо говорити. Це такі великі слова. Але ж подивіться, які люди загинули. Просто які люди! Це цвіт нації! Вибачте, я не можу говорити.
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У неділю, 21 листопада, Україна відзначала День гідності і Свободи. Ввечері на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей. Восьмий рік поспіль на центральній площі української столиці відбуваються вшанувальні заходи. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонструють кадри тих драматичних подій