Кілька сотень людей зібралися напередодні вечері на Майдані Незалежності аби вшанувати пам'ять полеглих під час Революції гідності - і у війні, що триває тепер. Уже восьмий рік поспіль на центральній площі відбуваються вшануванні заходи. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонстрували кадри тих драматичних подій. З Майдану люди прямували до Алеї героїв Небесної сотні. Біля фотографій загиблих активістів та меморіальної стели - героям Небесної сотні залишали лампадки й квіти.

Для меня вот это событие - это определение. Наше самоопределение. Мы наконец-то поняли, что мы, для чего мы. И не от кого мы не зависим. Мы не зависимы. Мы умные, разумные люди.