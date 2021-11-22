Не вщухають протести у Нідерландах. Там уже третю ніч поспіль тривають заворушення через COVID-обмеження. Демонстранти підпалюють автомобілі та жбурляють каміння у поліцейських. Поліція намагається розігнати натовп палицями та водометами. Напередодні в Роттердамі протест переріс у бунт. Правоохоронці відкрили вогонь по протестувальниках і поранили двох людей. Демонстрантів не влаштовують нові карантинні правила. Зокрема - впускати в магазини та кафе лише громадян із ковід-сертифікатами.

Френк Рюзінк, протестувальник: