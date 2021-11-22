У Нідерландах тривають заворушення через COVID-обмеження [ Редактировать ]
Не вщухають протести у Нідерландах. Там уже третю ніч поспіль тривають заворушення через COVID-обмеження. Демонстранти підпалюють автомобілі та жбурляють каміння у поліцейських. Поліція намагається розігнати натовп палицями та водометами. Напередодні в Роттердамі протест переріс у бунт. Правоохоронці відкрили вогонь по протестувальниках і поранили двох людей. Демонстрантів не влаштовують нові карантинні правила. Зокрема - впускати в магазини та кафе лише громадян із ковід-сертифікатами.
Френк Рюзінк, протестувальник:
Я вважаю, що ми перебуваємо в одному з найтемніших моментів в історії Нідерландів. Суспільство виключає людей, які мають іншу думку щодо свого лікування. Якщо хтось вирішує зробити щось по-іншому, його просто викидають із соціуму. У нас була довга погана історія з дискримінації людей, і ми повторюємо це тепер.
по теме
На акції проти посилення коронавірусних обмежень вийшли близько 35 тисяч людей. Мітингарі критикують повсюдне використання сертифікатів здоров'я.
Відсьогодні доступ до ресторанів, музеїв та інших громадських місць матимуть лише щеплені громадяни. Такий локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року.
Транспорт будет курсировать по всему городу
Заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук сделал заявление
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer