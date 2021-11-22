Польські прикордонники зафіксували близько двохсот спроб прориву кордону [ Редактировать ]
Польські прикордонники зафіксували близько двохсот спроб незаконного потрапляння в країну з Білорусі. Прорватися намагався, зокрема, й великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців з Афганістану. З огляду на це в країні припускають повне закриття кордону з Білоруссю. А серед нелегалів, яких нині перебувають у логістичному центрі поблизу переходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу.
по теме
Зі стихійного табору - до логістичного центру. Сотні мігрантів, які залишаються біля польського кордону, тимчасово розмістились у центрі на білоруському боці. Там, принаймні, не так холодно.
Керують, обирають й підказують місця, які найбільше підходять для штурму, та оснащують біженців спецінструментами.
У Мінську кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку - і сторони дійшли певного порозуміння.
Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!