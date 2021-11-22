Українські школярі знову повертаються до очного навчання [ Редактировать ]
Відсьогодні українські школярі знову повертаються до очного навчання. За парти сядуть учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні. В регіонах червоної зони карантину ходити на навчання дозволили. Однак лише за умови, якщо весь персонал має COVID-документи. Нагадаю, 16 листопада Міносвіти звернулося до керівників місцевих органів влади з листом - просили поновити очний освітній процес. В уряді сказали, що навчання у класах набагато ефективніше за дистанційне.
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