У Брюсселі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників. На акції проти посилення коронавірусних обмежень вийшли близько 35 тисяч людей. Мітингарі критикують повсюдне використання сертифікатів здоров'я, без яких не пускають до ресторанів, спортзалів та кінотеатрів. І з огляду на епідемічну ситуацію, місцева влада прагне ще більше обмежити права невакцинованих. Гаряче було й у Нідерландах. Там антикарантинні протести не вщухали кілька днів. Вони переросли в насильство та запекле протистояння з поліцією. Зрештою близько ста учасників заворушень затримали. П'ятеро правоохоронців постраждали.