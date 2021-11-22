Президент Болгарії переобрався на другий термін [ Редактировать ]
Президент Болгарії переобрався на другий термін. Про це свідчать дані екзит-полів. За результатами опитувань, чинний глава держави - Румен Радєв - здобув підтримку майже 66 відсотків виборців. Проголосувати на дільниці прийшло менше, ніж половина дорослого населення. Нагадаю, нещодавно Радєв оскандалився через слова про "російський" Крим. У відповідь, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою, де наголосив, що така позиція Радєва шкодить відносинам між країнами.
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Скандальну заяву Румен Радєв виголосив під час дебатів. Він хоче переобратися на другий термін. І в суперечці з головним конкурентом, президент вказав на неефективність антиросійських санкцій.
Очільник Болгарії заявив, що Крим "російський" під час дебатів. Радєв хоче переобратися на другий термін. Під час полеміки з головним конкурентом, чинний президент вказав на неефективність антиросійських санкцій ЄС.
Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования он набирает около 64% голосов избирателей
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