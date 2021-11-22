Серед нелегалів, які нині перебувають у логістичному центрі поблизу переходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу. Близько сотні людей забрали до лікарень міста Гродно. Один пацієнт має тяжку форму пневмонії, в багатьох - переохолодження. ВООЗ доставила на кордон першу партію гуманітарного вантажу: маски, антисептики, мило та інші гігієнічні та санітарні засоби. Проте спроби нелегалів проникнути на територію країн ЄС не вщухають. Минулої доби близько 70 біженців затримали на литовському кордоні. А польські прикордонники зафіксували близько двохсот спроб потрапити в країну. Прорватися намагався, зокрема, й великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців з Афганістану. З огляду на це в країні припускають повне закриття кордону з Білоруссю. А в уряді заявили про готовність оплатити повернення мігрантів на батьківщину.