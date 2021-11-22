Серед "білоруських" нелегалів зафіксовано спалах коронавірусу [ Редактировать ]
Серед нелегалів, які нині перебувають у логістичному центрі поблизу переходу Брузги, зафіксовано спалах коронавірусу. Близько сотні людей забрали до лікарень міста Гродно. Один пацієнт має тяжку форму пневмонії, в багатьох - переохолодження. ВООЗ доставила на кордон першу партію гуманітарного вантажу: маски, антисептики, мило та інші гігієнічні та санітарні засоби. Проте спроби нелегалів проникнути на територію країн ЄС не вщухають. Минулої доби близько 70 біженців затримали на литовському кордоні. А польські прикордонники зафіксували близько двохсот спроб потрапити в країну. Прорватися намагався, зокрема, й великий гурт мігрантів. Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців з Афганістану. З огляду на це в країні припускають повне закриття кордону з Білоруссю. А в уряді заявили про готовність оплатити повернення мігрантів на батьківщину.
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Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців з Афганістану. З огляду на це в країні припускають повне закриття кордону з Білоруссю.
Зі стихійного табору - до логістичного центру. Сотні мігрантів, які залишаються біля польського кордону, тимчасово розмістились у центрі на білоруському боці. Там, принаймні, не так холодно.
Керують, обирають й підказують місця, які найбільше підходять для штурму, та оснащують біженців спецінструментами.
У Мінську кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку - і сторони дійшли певного порозуміння.
Атак стало менше, проте тепер вони більш потужні та організовані. Нелегали намагаються прорватися великими групами й користуються підтримкою білоруських силовиків.