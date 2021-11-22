До п'яти зросла кількість загиблих унаслідок наїзду автомобіля у натовп під час параду у США. Понад 40 осіб отримали поранення. Інцидент трапився в місті Вокеша, штат Вісконсин. На відео очевидців видно, як позашляховик на великій швидкості прориває поліцейське оточення і врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом - нині з'ясовують.

Даніель Томпсон, начальник поліції міста Вокеша: