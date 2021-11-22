Жінкам Афганістана заборонили участь у телевізійних драмах [ Редактировать ]
Нові правила для жінок оголосили в Афганістані. Відтепер під забороною участь у телевізійних драмах. Не дозволяє "Талібан" і журналісткам з'являтися в ефірі, не покривши голови. Показ фільмів, які суперечать принципам шаріату та "афганським цінностям" теж під забороною. Серед таких стрічок - комедії та розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими. Таліби наполягають, щоб на телебаченні не транслювали фільмів, які пропагують іноземні культурні цінності.
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Не дозволяє "Талібан" і журналісткам з'являтися в ефірі, не покривши голови. Показ фільмів, які суперечать принципам шаріату та "афганським цінностям" теж під забороною.
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