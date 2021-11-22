У Мексиці на подіум президентського палацу вийшли моделі в автентичному одязі корінних народів. Показати свої витвори до столиці з'їхалися майстри з усієї країни. Захід відбувається під гаслом "Ні!" плагіату", тобто масовим підробкам, що здешевлюють роботу ремісників. Докладніше розповість Ольга Жидецька.

Національне вбрання корінних народів Мексики - на подіумі президентського палацу. У світлі софітів виграють яскравими барвами вишивки спільнот Чьяпаса та Оахакі. Моделі й майстри пишаються цим одягом. Адже секрети його виготовлення передаються з покоління в покоління. Щоб захистити цей спадок та розвивати народні ремесла, в Мексиці запроваджено закон, який зобов'язує промисловців домовлятися з громадами про використання їхніх національних мотивів. Інакше це вважається плагіатом. І модний тиждень влаштували саме для того, щоб привернути увагу до цього питання.

Кенді Маргарита де ла Круз, ремісниця:

Звісно, є протистояння. Адже візерунки національних сорочок, відтворені на комп'ютері, виходять як шовкографія. Вочевидь, це економічне питання. Адже вони не хочуть, щоб наша ручна робота так дорого коштувала.

Найбільший прихильник ідеї авторських прав на національні мотиви - міністр культури Мексики. Вона докладає неабияких зусиль, аби ця норма прижилася й на міжнародному рівні. Вибачитися й виплатити компенсації корінним спільнотам Мексики вже мусили такі всесвітньо відомі бренди, як "Зара" та "Ізабель Марант".

Алехандра Фраусто Герреро, міністр культури Мексики:

Наведіть мости, щоб народні творці могли прямо говорити про глибокий зміст своїх витворів зі світом безпосередньо з дизайнерами. Не через романтизм чи патерналізм, а з повагою та етикою. Плагіат - це не вшанування. Пограбування - це не натхнення.

Упродовж тижня національної моди в Мехіко ремісники мають нагоду показати розмаїття народного доробку, а промисловці - познайомитися з майстрами та представниками громад. Тут укладають і попередні угоди. Однак, кажуть гравці ринку модної індустрії, подекуди це не простий шлях.

Алонсо Кальдерон, засновник модного бренду:

Це дуже делікатне питання, ми аналізуємо, як вийти на майстрів та працювати з ними напряму. Аби вони були задоволені результатом - їхнім дизайном, адаптованим до нашої стилістики. Тут ми шукатимемо золоту середину.

Такий діалог і є метою Міністерства культури країни. Там запевняють - законодавча новація не спрямована на те, щоб витрусити зайву копійку з тих, кому до вподоби національні візерунки Мексики. Адже компенсацією для носіїв автентичних мотивів не обов'язково мають бути гроші. Йдеться, радше, про популяризацію та вшанування народного мистецтва в самій країні та поза її межами.