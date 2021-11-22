Участницы Национальной платформы "Женщины за Мир" обратились в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабмина №1236, которым предусмотрено отстранение от работы невакцинированных представителей отдельных профессий. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталья Королевская.

"Вместе с женщинами из Харькова, Одессы и Киева подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными принятые властью ограничения по пользованию общественным транспортом без сертификата о вакцинации, а также их отстранение от работы без сохранения зарплаты. Недопустимо отстранять людей от работы, отбирать у них заработную плату и насильственным методом принуждать их вакцинироваться!" - отметила народный депутат.

Наталья Королевская подчеркнула, что в развитых странах эффективно организована кампания по вакцинированию - налажена работа пунктов вакцинации, проводится правильная разъяснительная работа, а в некоторых странах, как например в США и Грузии, для вакцинированных граждан предусмотрены финансовые стимулы.

"Но власть, неспособная эффективно бороться с пандемией, пошла другим путем. Сначала они запустили репрессии для невакцинированных людей и начали массово лишать их работы и зарплаты, а потом объявили о раздаче тысячи гривен для похода на дискотеку или в спортзал. Это полнейший абсурд. Мы поддерживаем вакцинацию, но требуем прекратить издеваться над людьми. Женщины Украины призывают всех граждан, чьи права были нарушены, присоединиться к нашему иску. Вместе мы будем бороться в суде против произвола власти и рассчитываем на справедливое решение!" - резюмировала Наталья Королевская.