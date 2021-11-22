Події на фронті: ворог поранив українського армійця [ Редактировать ]
На східному фронті поранено українського армійця. Воїна евакуйовано до шпиталю, стан його здоров'я - задовільний.
Від початку доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
В районі Попасної і двічі біля Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Вогнем у відповідь наші захисники змусили ворога припинити обстріли.
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На фронті ворог накривав вогнем мирні квартали. При чому під прицілом були селища, які розташовані фактично в тилу. Під обстріл потрапила і наша знімальна група!
Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк.
Ворог накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу - 9 обстрілів. Ворог застосовує артилерію і міномети важких калібрів. Снаряди влучають і по житлових кварталах прифронтових селищ.
На світанку в напрямку Невельського противник відкрив вогонь зі 120-х мінометів. Згодом з того самого калібру вдарив по наших позиціях біля Новоолександрівки. Напередодні на фронті поранений український військовий.