Півтори сотні нелегалів намагалися потрапити на територію Польщі [ Редактировать ]
Нові заворушення на білорусько-польському кордоні.
Напередодні майже півтори сотні нелегалів намагалися прорватися на польську територію. Мігранти поводилися агресивно - закидали польські пости камінням та засліплювали лазерами та ліхтариками. Через огорожу з колючого дроту перекинули дерев'яний місток.
За даними прикордонної служби Польщі, атаку контролювали білоруські служби. Затримано 70 мігрантів. Їх повернули до кордону. Загалом за минулу добу прикордонники зафіксували 346 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. За пособництво також затримані троє осіб: двоє громадян Сирії і один - Грузії.
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