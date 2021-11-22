Україна може зіграти ключову роль у розвитку новітніх реакторів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, "Енергоатом" і американська компанія у вересні підписали меморандум. Згідно з документом, в Україні вивчатимуть можливе будівництво малих модульних реакторів. Більше новин із атомної енергетики та економіки розкаже Кирило Воронко.

Уперше в історії українські атомні електростанції працюватимуть на максимальній потужності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, вже в лютому в роботі перебуватимуть 15 енергоблоків АЕС. Раніше "Енергоатом" планував задіяти на цей опалювальний сезон 14 із 15 енергоблоків.

Державне підприємство "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали угоду про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Загальна вартість робіт - $30 млрд. Будівництво одного енергоблока триватиме п'ять років, а його потужність становитиме 1100 МВт. Окрім проєктування енергоблоків, американці нададуть тренажер та обладнання з тривалим терміном експлуатації. Наразі на Хмельницькій АЕС працюють лише два енергоблоки. Будівництво третього й четвертого розпочали у 1985 році, однак за кілька років зупинили.

Україна та Канада разом побудують космодром. Про це повідомили у пресслужбі Держкосмосу. Зводитимуть комерційний космодром для ракети-носія "Циклон-4М" на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія. Ракету розробили та виготовили українські держпідприємства. А командний центр майбутнього Космічного пускового майданчика назвуть на честь Олександра Дегтярева - колишнього керівника Конструкторського бюро "Південне".