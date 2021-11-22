11 тисяч учбових закладів повернулися на очне навчання [ Редактировать ]
Українські школярі відсьогодні знову повернулися до очного навчання.
За парти сіли учні 11 тисяч навчальних закладів по всій країні. У регіонах "червоної" зони карантину ходити на навчання дозволили. Однак лише за умови, якщо весь персонал має COVID-документи.
Нагадаю, 16 листопада Міносвіти звернулося до керівників місцевих органів влади з листом - просили поновити очний освітній процес. В уряді при цьому наголосили, що навчання у класах набагато ефективніше за дистанційне.
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