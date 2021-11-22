Британських забудовників зобов'яжуть встановлювати точки зарядки для електромобілів [ Редактировать ]
З наступного року британських забудовників зобов'яжуть встановлювати точки зарядки для електромобілів у нових будинках.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Під дію нового закону, окрім житлових новобудов, підпадуть нові супермаркети, офіси та будинки, в яких проводиться капітальний ремонт.
Такий крок пов'язаний з тим, що Об'єднане королівство має намір повністю перейти на електромобілі, а продаж нових бензинових та дизельних автомобілів заборонять з 2030 року. Наразі в країні близько 25 тисяч пунктів зарядки електроавтомобілів. За підрахунками урядовців, це лише десята частина від необхідної кількості.
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