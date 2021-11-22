Два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові суд обрав водієві, який збив і протягнув через пів міста черницю. Та ще одну травмував. І цинізм аварії в тому, що ані шофер, ані пасажири нічого не помітили. Поліцію викликали очевидці.

Христина Гашенко стежила за судовим засіданням. І готова розповісти деталі.

Галицький районний суд Львова. На лаві для підсудних – 47-річний Віктор Шебаршинов. Саме він був за кермом маршрутки, яка в суботу вранці у центрі міста збила на пішоходному переході двох черниць. Це відео тієї жахливої аварії. Від удару одну з жінок відкинуло на кілька метрів в бік, інша одягом зачепилась за дно автобуса. І так водій протягнув її 7 кілометрів. На суді виправдовується.

Віктор Шебаршинов, підозрюваний:

-Було темно і я пішоходів, людей не бачив. -Але ви ж призупинилися після удару ?- Я зліва побачив - якась жінка або вона підскользнулася, вона впала або від мене, я не поняв, спочатку мені показалось, що вона сама впала.

А ось тіло другої черниці, каже, побачив лише на кінцевій зупинці.

Віктор Шебаршинов, підозрюваний:

Щось було там, але там, я побачив, що там якийсь мішок або щось таке і все, і я поки відїхав, пару хвилин постояв, вже приїхала поліція.

Жодного удару не відчули і пасажири, які були в салоні маршрутки. На суді адвокат просить суд залишити підзахисного під домашнім арештом. Мовляв, у водія немає закордонного паспорта - переховуватись від слідства не буде. А ще за 5 років водіння - жодних скарг від пасажирів та керівництва. Вдома на нього чекає неповнолітній син, дружина та хвора матір.

Михайло Блонський, адвокат підозрюваного:

Долучено також документ, що його мама має тяжку хворобу, потребує стороннього догляду. На даний момент догляд здійснюється його дружиною, мама постійно перебуває вдома.

Натомість прокуратура наполягає на триманні під вартою 2 місяці.

-Дана особа усвідомила вчинене, Ваша честь, і після того продовжила рух. Звичайно, за таких обставин говорити при такій поведінці про обрання, говорити, що немає таких обставин обрання, такого запобіжного заходу є безпідставним .

Заставу для водія, як альтернативу запобіжному заходу, прокуратура не вказувала.

Анатолій Войцентко, прокурор відділу Львівської обласної прокуратури:

Враховуючи його поведінку після дорожньо-транспортної пригоди, що він залишив і поїхав, не надав ніякої допомоги… Сукупність обставин говорить про те, що має бути найсувірший запобіжний захід.

Вислухавши доводи сторін, суддя вирішує - відправити підозрюваного у СІЗО.

-Запобіжний захід у строк 60днів без визначення розміру застави, оскільки він підозрюється у вчиненні злочину, який спричинив загибель людини.

Коментувати рішення суду водій відмовився. Його ж адвокат готуватиме апеляцію.

Михайло Блонський, адвокат підозрюваного:

Ми будемо намагатися відстояти свою позицію, довести, що до цієї людини можна застосувати більш м'який запобіжний захід.

Адвокат підозрюваного планує домовитись із рідними загиблої про матеріальну компенсацію. Сподівається, у подальшому це пом'якшить вирок водію маршрутки. Наразі ж йому загрожує до 8 років позбавлення волі.