Поврежден мозг и органы: девушка Саакашвили рассказала о его здоровье [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В понедельник, 22 ноября, девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько после посещения политика заявила о том, что из-за продолжительной голодовки у него поврежден мозг и внутренние органы.
Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться.
По словам Ясько, морально Саакашвили "держится и продолжает быть в боевом духе".
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