Перевод в госпиталь: появилась новая информация о состоянии Саакашвили [ Редактировать ]
В пятницу, 19 ноября, появилась информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не против перевода в военный госпиталь "Гори". Однако решение он примет после встречи со своим адвокатом и консулом Украины. Об этом сообщает сайт "Новости Грузия".
Сейчас для него (Саакашвили - ред.) нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране.
Окончательное решение о переводе в военный госпиталь "Гори" Саакашвили примет после встречи со своим адвокатом Никой Гварамией и украинским консулом. О его решении должна будет сообщить правозащитница.
Депутат отметила, что в тюрьме "Глдани", где содержится Саакашвили, находится и представитель посольства Украины в Грузии.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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