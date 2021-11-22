До України прямують два американські броньовані катери [ Редактировать ]
До України прямує бойове підкріплення. Через Босфор у Чорне море увійшов вантажний корабель, який везе Україні два американські броньовані катери.
США передали їх нашим Збройним силам для патрулювання. Відомо, що катерам присвоїли нові назви "Суми" і "Фастів". Нові бойові одиніці українських ВМС вже за кілька днів очікують в Одесі.
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Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.
Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.