Групу інтернет-шахраїв затримали правоохоронці [ Редактировать ]
Групу інтернет-шахраїв затримали правоохоронці. Спритники розміщували на популярних сайтах оголошення про продаж різноманітних товарів. Просили передоплату. Але після отримання коштів - на зв'язок більше не виходили. У такий спосіб шахраї "продавали" продукти, техніку і навіть автотранспорт. Ошукали майже сотню людей по всій країні. Нині правоохоронці шукають усіх причетних.
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