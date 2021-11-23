Новий витік лави на Ла Пальмі досяг океану [ Редактировать ]
На острові Ла-Пальма новий витік лави досяг океану. Виверження з вулкана Кумбре-Вʼєха триває вже понад місяць. Через токсичність витоку, влада острова наказала жителям трьох муніципалітетів не залишати своїх осель. Надзвичайники вимірюють забруднення повітря у постраждалих районах. Місцева влада була змушена вкотре закрити місцеве летовище на кілька діб.
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На острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана
Указанные новые правила посещения будут распространяться на лиц 12 лет и старше
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