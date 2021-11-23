В Украину прибыли два американских патрульных катера (фото) [ Редактировать ]
Источник: ВМС ВСУ
Во вторник, 23 ноября, из города Балтимор, штат Мэриленд, США, в Украину прибыли два катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы". Об этом сообщают ВМС ЗСУ.
Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна "Ocean Grand" преодолели тысячи километров и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.
Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.
Напомним, что недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа "Island".
Напомним, что 14 ноября Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тыс. кг боеприпасов. В январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
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