Из американского города Балтимор в Украину отправились 2 патрульных катера класса Island. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Суда прибудут в Одессу, они являются частью помощи по безопасности, стоимостью более 2,5 миллиардов долларов, которая предоставляется Соединенными Штатами Украине с 2014 года.

Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

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Кроме того, до конца 2021 года Украина получит от США три катера типа "Айленд", которые присоединятся к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск". Все три катера поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями.

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